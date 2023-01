Bewoners tekenen beroep aan tegen komst appartementsblokken: “Dit project is te megalomaan voor deze buurt”

Kortenberg Drie scholen krijgen cheque van 3.134 euro dankzij opbrengst kerstmarkt en Bib Late Night

Vrije Basisschool Mater Dei in Erps-Kwerps, gemeenteschool De Boemerang in Meerbeek en GO!-school Hertog Jan in Kortenberg krijgen elk een cheque van 3.134,70 euro van de gemeente. Dat geld is afkomstig van de kerstmarkt met een warm en sociaal hart en van de Bib Late Night.

16 januari