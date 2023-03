Beticht van belangenvermenging en toch krijgt politicus zitje in politieraad: “Slag in het gezicht van onze inwoners”, zegt zélfs coalitiepartner

Op de agenda van de raadszitting in Herent vanavond staat de overdracht van een zitje in de politieraad, nadat Machteld Vandevoorde (N-VA) heeft aangekondigd haar politiek mandaat neer te leggen. Haar zetel gaat naar eerste opvolger Christophe Lonnoy (N-VA). Opvallend, want die laatste werd in het doorlichtingsrapport van Audit Vlaanderen belangenvermenging verweten in het omstreden mobiliteitsproject Smart Flow. “Tijd om te bezinnen”, laat iemand uit de meerderheid optekenen.