Begrafenisondernemer Pues rijdt elektrisch: “De stilte van de motor is een groot voordeel voor de familie.”

Overbrengauto’s worden gebruikt om de overledene thuis op te halen en naar het funerarium te brengen. Een lijkwagen wordt dan weer gebruikt tijdens de dienst en heeft een ceremoniële functie, alhoewel de elektrische overzetwagen van Pues ook dusdanig ingezet kan worden. “Als bedrijf ben je milieubewust, maar ook voor de familie is de stilte van de elektrische motor een groot voordeel,” vertelt zaakvoerder Tom Pues. “En met een rijbereik van 350 kilometer geraken we overal.” Meteen ook de eerste stap naar een volledig elektrische vloot. “Al zal onze old timer, een Mercedes Plymouth uit 1968, gewoon blijven rijden. De Lage emissiezone van Antwerpen mogen we er helaas niet meer mee in.”

Overzet- en lijkwagens zitten niet in het standaard assortiment van Mercedes, maar mits een aantal aanpassingen van Thormes - een Belgisch bedrijf - lukte het wel. “We lieten een extra wand installeren achter de chauffeur, een bloemenrek, en een koeling, met de mogelijkheid om koelbedden te vervoeren. Niet meteen de gebruikelijke opties die een verkooppunt standaard aanbiedt.” Een aanhechtingspunt voor de traditionele struisvogelpluimen heeft de elektrische Mercedes EQV 300, anders dan de old timer, dan weer niet. De begrafenisondernemer koos bewust voor een neutraal uiterlijk. “Zo beseffen de buren niet meteen dat er iemand gestorven is. De investering is fors, maar betaalt zichzelf vanzelf weer terug. We verliezen bijvoorbeeld geen tijd meer aan de tankstations. Stilstaan is verliezen: wie weet in welke stad we binnen zeven jaar nog mogen binnenrijden?”