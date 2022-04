‘Beer van Wijgmaal’ vanavond te zien in Container Cup

Kampenhout Stef Wolput vertrekt morgen naar de Invictus Games: “Ik ben een atleet. Ik leef als een atleet. Daar verandert mijn handicap niets aan.”

Invictus betekent zoveel als ‘onoverwonnen’. Een passende naam voor het door prins Harry opgerichte sportevenement voor gehandicapte militairen of veteranen. Voor België is het pas de eerste deelname aan deze vijfde editie, die zaterdag aanvangt in het Nederlandse Den Haag. De driekleur wordt onder andere vertegenwoordigd door Stef ‘Wolf’ Wolput (54), die na een verlamming in 2012 terugvocht en de hoogste toppen bereikte. “Zolang ik sport blijf ik stabiel. Maar wat gebeurt er als ik stop?”

