Basisschool De Kraal in Herent ontruimd na bommelding: 300-tal leerlingen geëvacueerd

Bassisschool De Kraal in Herent is donderdagmiddag geëvacueerd nadat er een briefje werd gevonden met de vermelding van een bom. De politie kwam massaal ter plaatse en kamde de school uit met behulp van explosievenhonden. Een 300-tal leerlingen werden in veiligheid gebracht in sportcentrum Bart Swings. “Het is even schrikken natuurlijk, maar alles is heel goed en rustig verlopen”, vertelt Pol.

Donderdagmiddag werd er in bassischool De Kraal in Herent een briefje gevonden waarin een bom vermeld stond. Aangezien het briefje door een volwassene geschreven leek, werd de dreiging in de lagere school – waar zo’n 300-tal kinderen les volgen – meteen serieus genomen. De politie kwam massaal ter plaatse en zo’n veertig klassen werden geëvacueerd.

Quote De politie kwam onze klas binnen en vertelde ons dat we de school moesten verlaten. Eigenlijk weten we nog altijd niet waarom, maar dat is wel heel rustig verlopen. Annabel (12)

“De bommelding kwam omstreeks 11.40 uur binnen bij de politie”, vertelt commissaris Johan Van Humbeeck. “Er werd in school de Kraal in het centrum van Herent een briefje gevonden met de boodschap ‘12u De Kraal bommelding’. De leerlingen werden niet op de hoogte gebracht van wat er precies aan de hand was om geen paniek te veroorzaken. De evacuatie van zo’n driehonderd leerlingen naar het gemeentehuis en vervolgens naar sportcentrum Bart Swings verliep dan ook heel rustig. We zijn ter plaatse in de basisschool en speuren de omgeving af met behulp van explosievenhonden van de federale politie. De ouders van de kinderen zijn ingelicht en zij kunnen hen ondertussen ook gaan ophalen in het sportcentrum.”

Volledig scherm De politie kwam massaal ter plaatse en zo’n veertig klassen werden geëvacueerd. © Vertommen

Kort na de middag werd het dan ook bijzonder druk aan sportcentrum Bart Swings wanneer alle ouders hun kroost kwamen ophalen. “De school heeft ons heel snel verwittigd”, zegt Pol. Hij komt kleinkinderen Annabel (12) en Karel (8) ophalen. “Het is even schrikken natuurlijk, maar alles is heel goed en rustig verlopen. Daar zijn we blij om. De ouders geraakten er moeilijk, gelukkig dat de opa niet ver hier vandaan woont (lacht).” “De politie kwam onze klas binnen en vertelde ons dat we de school moesten verlaten”, vertelt Annabel (12). “Eigenlijk weten we nog altijd niet waarom, maar dat is wel heel rustig verlopen. We hebben nu de rest van de dag vrij gekregen om met opa door te brengen.”

Tegen 15.30 werd de perimeter rond de basisschool in Herent opgeheven. “We hebben de hele omgeving grondig uitgekamd en er werd uiteindelijk niets aangetroffen in of rond de basisschool. Het verdere onderzoek is in handen van het gerecht", besluit commissaris Johan Van Humbeeck.

Volledig scherm Bommelding De Kraal in Herent © Vertommen

Volledig scherm Bommelding De Kraal in Herent © Vertommen

