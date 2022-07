Auto crasht in voortuin en pleegt vluchtmisdrijf: “Door de brokstukken wisten we dat het over een groene Mercedes ging”

“Ik was aan het slapen in de zetel en rond 3 uur hoorde ik kabaal. Ik dacht eerst dat mijn zoon uit bed was gevallen. Ik ben naar boven gegaan, maar daar was niets aan de hand. Dan ben ik buiten gaan kijken maar daar was niets te bespeuren. Op dat moment heb ik niet gezien dat hier schade was. Toen mijn zoon om 6 uur wakker werd zagen we pas wat er gebeurd was. We hebben meteen te politie gebeld”, vertelt buurman Benedikt Delesie. “Het was de eerste nacht dat we hier sliepen, dus het was een bewogen eerste nacht in ons nieuwe huisje. Ik verschiet er heel erg van hoe snel de auto is weggereden want er zijn verschillende buren wakker geworden, maar niemand heeft iets gezien. Tom - de eigenaar van het huis - is zelfs niet wakker geworden.”