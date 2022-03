Alerte getuigen zorgen voor drie aanhoudingen

Een alerte bewoner merkte maandagnamiddag twee verdachten op die binnen keken in enkele woningen in de Dorpsstraat in Meerbeek. Na tussenkomst van de politie konden de twee gevat worden. Later op de dag zag een andere bewoner in Erps-Kwerps een onbekende voelen aan de deuren van enkele woningen in de Engerstraat. Ook die getuige verwittigde onmiddellijk de politie, waardoor de interventieploeg van de politiezone de verdachte kon aantreffen in een tuinhuis. Er werden geen woningen beschadigd, noch werd er iets gestolen. De drie werden ter beschikking gesteld van het parket.