Al zeker twee meldingen van Aziatische Hoornaars: “Dat zijn dus minstens twee nesten.”

Annabelle Cambré is imker, medewerker van het Vlaams Bijeninstituut (VBI) en lid van Vespa-Watchers, een groep vrijwilligers die zoekacties organiseert. “De Aziatische hoornaar heeft in tegenstelling tot de Europese variant geen rode markeringen, en is iets kleiner, maar een pak groter dan een gewone wesp. Aziatische hoornaars hebben het gemunt op bijen, die geen verdediging hebben tegen de exoot.” Aziatische hoornaars vormen vooral een bedreiging voor de mens wanneer hun nest benaderd wordt. “Ze verdedigen hun nest heel fel. De hoornaar zal eerst gif spuiten in de ogen, en een angelsteek is pijnlijker en gevaarlijker dan die van een Europese hoornaar, omdat het gifgehalte groter is. Een boer in Frankrijk die met zijn voertuig per ongeluk op een nest inreed heeft dat niet overleefd.”