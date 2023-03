Actiecomité Leefbaar Veltem-Beisem overhandigt 467 handtekeningen tegen RUP: “Een duidelijk signaal”

Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de landelijke deelgemeente werd in 2017 getekend door het studiebureau Stramien in opdracht van het schepencollege, ter vervanging van het verouderde Gewestplan. Grote reden tot bezorgdheid was er voor de buren rond de hertekening van het Bachterveld: momenteel woonuitbreidingsgebied, maar herbestemd tot parkgebied. Omdat het studiebureau zich baseerde op de perceelgrenzen van het Gewestplan, vreesden omliggende inwoners een groot deel van hun tuin te verliezen, waaronder ook het kinderdagverblijf Kakelbont. Ook de verdichting en verhoging van de landelijke gemeente was een doorn in het oog van de inwoners. “Rond de melkfabriek komen minstens 170 woningen, tot 14 meter hoog. rond de sporthal nog eens 62. Zo’n verdichting zonder een uitgewerkt mobiliteitsplan is megalomaan. Fundamenteel worstelt het actiecomité met de teloorgang van het landelijke karakter. Dat is trouwens in strijd met de oorspronkelijke belofte van het gemeentebestuur”, vertelde Piet Eylenbosch (52) in september.