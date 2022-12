Aantal woninginbraken in Herent en Kortenberg opnieuw in stijgende lijn: “Zelfs iets meer dan voor corona”

178 in 2017, 197 in 2018 en 143 in 2019. Zoveel woninginbraken noteerde de politie in Herent en Kortenberg jaarlijks voor corona. Toen corona uitbrak in 2020 bleven we na een waarschuwing van Maggie De Block collectief ‘in ons kot’ en daalde het aantal woninginbraken naar 121. In 2021 waren dat er nog 119 in totaal in Herent en Kortenberg.