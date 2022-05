70 jaar bewaarde Antoine (88) zijn zilveren zakhorloge zorgvuldig, maar nu verloor hij het tijdens een wandeling: “Kwaad op mezelf? Ik denk er nog wel eens aan. En aan Frans.”

HerentAntoine Wuyts (88) is wereldberoemd in Herent. Zijn handgemaakte houten partituren, waaronder een serenade aan zijn in 2014 overleden vrouw Hilda, bezorgden hem een gastrol in het Eén-programma ‘Iedereen Beroemd’. Maar naast een heropflakkering van het orgelspel op late leeftijd houdt ook een dagelijkse wandeling in de buurt de kranige tachtiger op de been. Het was tijdens zo’n wandeling dat Antoine zijn zilveren zakhorloge, een cadeau van een oude buurman die hij verzorgde, verloor. “Het moet uit mijn zak gevallen zijn toen ik mijn zakdoek pakte."

Wanneer Antoine zijn zakhorloge precies verloor weet hij niet meer. “Het was in het begin van corona,” vertelt hij. “Iedereen moest in zijn kot blijven. Maar ik bleef zoals elke dag mijn wandelronde doen.” Omdat het polsbandje van zijn gebruikelijke horloge het begeven had, en de plaatselijke horlogemaker de deuren potdicht moest houden tijdens de lockdown, besloot Antoine zijn oude zilveren zakhorloge mee te nemen op wandeltocht. “Dat is nog een voorhistorisch exemplaar, bij wijze van spreken. Het horloge moet je nog opdraaien met een sleutel: dat bestaat vandaag niet meer. Het sleuteltje hangt aan de ketting. Dat is bedoeld voor mensen die een chique gilet aan hebben. Had ik er een aangetrokken die dag was er geen probleem geweest."

Volledig scherm Waar is het zilveren zakhorloge? Antoine Wuyts verloor het een tijd geleden. © Vertommen

Eerste jenever

Het zakhorloge moet minstens honderd jaar oud zijn volgens Antoine. “Het was mijn buurman, Frans Heyligen, die het ooit gekocht heeft. Hij was kaartjesknipper op de boerentram tussen Maaseik en Hasselt.” Frans woonde op hetzelfde perceel als de toen nog jeugdige Antoine. “Op latere leeftijd begon hij te sukkelen. Hij kreeg dan soep van mijn tante, en mijn ouders verzorgden hem. Ik bleef bij hem slapen zodat hij ‘s nachts niet alleen was in huis.” Antoine was op dat moment een prille twintiger, Frans een late tachtiger. “Wij waren kameraden. Er was geen elektriciteit of stromend water in dat huis, maar jenever was er altijd. ‘Neem nog maar een borrel,’ zei hij altijd, ‘het staat in de kast.’ Thuis hadden we geen sterke drank, dus mijn eerste jenever dronk ik bij hem. Ik weet nog dat hij zijn koffietas nooit heeft afgewassen. Die ging na elke kop gewoon de kast weer in.”

Op het einde ging het snel bergaf met Frans. Zelf had hij geen kinderen, en dus schonk hij het waardevolle sieraad aan Antoine. “Daar was ik als jonge twintiger heel blij mee.”

Antoine borg het zakhorloge steeds zorgvuldig op, ook nadat hij verhuisde naar Herent. “Omdat het van Frans kwam heeft het horloge altijd emotionele waarde gehad. Een paar jaar geleden hebben inbrekers hier nog alle kasten opengetrokken. Gelukkig hebben ze het horloge niet gevonden. Het was altijd de bedoeling dat ik het zakhorloge na mijn dood op mijn beurt aan mijn kinderen zou doorgeven.”

Volledig scherm Frans Heyligen en het zilveren zakhorloge © Antoine Wuyts

De schuif in

Of het zakhorloge ooit zijn weg naar huis terugvindt, betwijfelt Antoine. “Hoop? Ik geloof er niet meer in. Het is al twee jaar geleden, en de mensen die het horloge gevonden hebben zullen ook niet weten wie de eigenaar is. Maar één ding is zeker: als ik het horloge terug zou krijgen gaat het opnieuw de schuif in. Ik heb mijn lesje geleerd.” Ondertussen kreeg het polshorloge van Antoine wel een gloednieuw bandje. Een magere troost wellicht. “Het heeft geen zin om kwaad te zijn op mezelf, maar ik denk er nog wel eens aan. En aan Frans. Die vergeet ik nooit.”

