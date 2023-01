25 bestuurders krijgen proces-verbaal tijdens controleacties van Politie HerKo

Leuven Stad Leuven stelt paal en perk aan onrechtma­tig jachtrecht: “Het is afgelopen met jagen op Scheutsite en Vijvers van Bellefroid”

Het Leuvense stadsbestuur heeft alle gronden van de stad en het OCMW als jachtgebied geschrapt. Hierdoor is jagen op het openbaar domein in Leuven voortaan verboden. “Op die manier leveren we een wezenlijke bijdrage aan het dierenwelzijn. Het gaat in totaal om zo’n 120 hectare waarop nog onrechtmatig een jachtrecht rustte maar dat is voortaan dus verleden tijd”, stelt schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen).

13 januari