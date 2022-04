18-jarige die betrapt werd met 200 gram coke blijft maand langer in de cel

Leuven Ook Zythos Bierfesti­val haalt twee gemiste coronaja­ren in: “Het aantal thuisbrou­wers is geëxplo­deerd sinds de vorige editie”

Bier kan ook cultuur zijn. Dat is geen cafépraat, maar de overtuiging van Bierconsumentenvereniging Zythos, die als doel heeft de Belgische biercultuur, erkend als immaterieel erfgoed in 2016, te bevorderen en te bewaren. Niet in het minst door middel van het Zythos bierfestival. Het was alweer van 2019 dat deze hoogmis van het gerstenat plaats kon vinden in de Brabanthal, maar vandaag werd eindelijk het startschot van de 17de editie gegeven.

24 april