113 laagvliegers betrapt in Herent en Kortenberg tijdens flitsmarathon

Van woensdag 5 oktober 06:00 uur tot donderdag 6 oktober 06:00 uur vond de 17e editie plaats van de nationale flitsmarathon. Samen met de federale wegpolitie en tal van andere lokale politiekorpsen heeft Politie HerKo gecontroleerd op overdreven snelheid. 113 bestuurders (of 9,1%) bleek op haar grondgebied in overtreding te zijn.

“De flitsmarathon is eigenlijk een sensibiliseringsconcept”, zegt persofficier Nick Gyselinck van Politie HerKo. “Er wordt elke dag door de politie op tal van plaatsen in het land gecontroleerd op overdreven en onaangepaste snelheid. Een flitsmarathon verandert niks aan het opzet en de doelstelling van snelheidscontroles. De flitsmarathon wil de aandacht vestigen op het fenomeen. De bestuurders wakker houden en hen wijzen op de gevaren die aan snelheid verbonden kunnen zijn.”

Stijging aantal overtreders

Politie HerKo controleerde op vijf verschillende locaties in Kortenberg en Herent. De controles vonden plaats in de bebouwde kom en in een zone 30. Politie HerKo stelt een stijging vast van het aantal overtreders in vergelijking met de vorige editie van de flitsmarathon in maart van dit jaar. Toen waren 5,7% van de bestuurders in overtreding.