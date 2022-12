1,3 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Herent raakten jullie het meest in 2022: van de tragische dood van Joris tot de vrouw die haar moeder doodfoltert

Het verhaal van Joris Minnoye (32) raakte jullie allemaal. De jonge aannemer overleed bij een tragisch ongeval. Hij kwam tussen zijn vrachtwagen en een container terecht. Een technisch defect zou aan de basis van het ongeval gelegen hebben. Wij gingen spreken met de mensen uit zijn omgeving en maakten een portret.

Levenslang en opvallende ontsnappingspoging

Begin dit jaar krijgt Myriam (63) haar straf te horen voor het hof van assisen. Ze kreeg levenslang omdat ze haar moeder folterde tot die stierf. Haar motief was geld. “Het slachtoffer woog nog amper 35 kilogram en werd vastgeketend”, klonk het in de rechtszaal. De zaak werd trouwens ook verfilmd voor de Streamz-reeks ‘True Crime Belgium’.

Myriam Werbrouck werd veroordeeld tot levenslange opsluiting. © Vertommen

Afgelopen zomer haalde een opvallende ontsnappingspoging even het nationale nieuws. Een man kroop door het ventilatieraam van het politiekantoor in Herent om te ontsnappen aan zijn lot. Hij moest verhoord worden en zag dat blijkbaar niet zitten. Pittig detail: de feiten gebeurden toen hij in overleg was met zijn advocaat. Er werd een grootschalige zoekactie op poten gezet met de omliggende politiezones en de Federale Politie. Het duurde wel even voor de man weer kon ingerekend worden.

Minderjarigen richten ravage aan

Een maand later wordt Veltem-Beisem opgeschrikt door een zware knal. Twee minderjarigen vluchten voor een alcoholcontrole, worden achtervolgd door de politie en crashen even later in een voortuin. De ravage is enorm. De jonge bestuurder is bovendien ook nog eens onder invloed van drugs.

De schade aan de voortuin is groot. In de gevel zijn ook barsten door de hevige klap. © Vertommen

Nog meer ongevallen

De vernielde voortuin is niet het enige ongeval dat voor beroering zorgde in Herent. In mei belandt een automobilist in het Kanaal Leuven-Dijle. Het scheelde niet veel of de bestuurder overleefde het niet. Hij moet gereanimeerd worden. Eind augustus raakt een motorfietser zwaargewond na een aanrijding met vluchtmisdrijf. De dader reed met een witte bestelwagen en bood geen hulp aan de man die even in levensgevaar verkeerde.

Het strafste verhaal moest toen nog komen. In oktober ontdekken landbouwers een lichaam in een maïsveld. Niemand weet hoe de man daar is terechtgekomen, laat staan wie het is en wat er hem overkomen is. Ook het onderzoek verloopt moeizaam, want het lijk was al in verre staat van ontbinding.

Afscheid van Dick Detré

Dit jaar namen we ook afscheid van Dick Detré (58), de feestpaus van Herent die vooral bekend is van nachtclub Carré en de golfclub van Keerbergen. “Dick vloog ooit met een geopende fles champagne als een drankfee door de zaal”, klinkt het in onze terugblik op zijn leven.

De korenmolen van Herent

Afsluiten doen we met een binnenkijker in de gerenoveerde korenmolen. Die werd onlangs te koop gezet, al had je wel een goed gevulde bankrekening nodig om het optrekje te betalen. De vraagprijs voor wat intussen een luxevilla geworden is, bedroeg anderhalf miljoen. Het hield jullie in elk geval niet tegen om er via HLN toch even rond te snuisteren.

De korenmolen in Herent stond te koop. © Volkers

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

