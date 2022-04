Zomerbar Bar Bernaar heropent de deuren: “Uitgebreide menukaart, groenere aankleding”

HemiksemBar Bernaar is weer klaar voor een nieuw seizoen. De zomerbar in de zuidvleugel van de Sint-Bernardusabdij zwaait op donderdag 28 april voor het eerst de deuren open. “We hebben geluisterd naar de mensen van vorig jaar en hebben waar mogelijk nog extra verbeteringen aangebracht”, klinkt het.

De eerste editie van Bar Bernaar vorige zomer was meteen een succes. Dat er een vervolg zou komen, leek dan ook in de sterren geschreven. Op donderdag 28 april om 17 uur doet de zomerbar opnieuw de deuren open. Nog tot eind september kan iedereen er langs om iets te drinken of te eten in een gezellig kader in de schaduw van de Sint-Bernardusabdij.

“De algemene opzet is te vergelijken met vorig jaar”, zegt Tom Cumps, die het geheel strategisch en operationeel begeleidt. “Maar we hebben geluisterd naar de mensen die vorig jaar zijn gekomen en hebben hier en daar nog extra verbeteringen aangebracht. Zo hebben we de zaak aangekleed met veel meer groen en planten.”

Ook de kaart werd aanzienlijk uitgebreid. Vorig jaar kon de zomerbar al uitpakken met heel wat streekbieren. Dat aantal is nu nóg toegenomen. “Nieuw is ook dat we voortaan Rupelgin op onze kaart hebben staan, een gin uit de Rupelstreek. Verder zijn de eetopties uitgebreid, met meer sharing gerechten en meer zoetigheden.”

Bar Bernaar is open op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 14 uur en op zaterdag en zondag vanaf 12 uur.