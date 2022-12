WZC Hoghe Cluyse houdt kerstmarkt

Schelle Amnesty Internatio­nal organi­seert schrijfma­ra­thon in gemeente­huis van Schelle

Amnesty International organiseert op dinsdag 13 december een grote schrijfmarathon in het gemeentehuis van Schelle. Iedereen is er welkom om een brief of een kaartje te komen schrijven om gewetensgevangenen een hart onder de riem te steken.

7 december