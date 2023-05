WEER. Vanochtend zo goed als helder weer in Hemiksem

Aartselaar dreigt met juridische stappen tegen Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld): “Na de zomer geen beslissing? Dan stappen we naar de rechter”

“We hoeven dit niet te tolereren.” In Aartselaar is men het getalm in het dossier over de doortrekking van de N171 meer dan beu. Schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) spreekt dreigende taal, en wil naar de rechter trekken als er na de zomer nog steeds geen beslissing werd genomen door minister Lydia Peeters (Open Vld). Maar niet iedereen is voorstander van de nieuwe baan, waarvan het tracé vlakbij een woonwijk ligt.