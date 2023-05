WEER. Vanochtend zo goed als helder weer in Hemiksem

Lg­btq+-verkeers­lich­ten oogsten veel kritiek, ook van holebi-gemeen­schap: “Dit komt ons niet ten goede, en is het zelfs wettig?”

De lgbtq+-verkeerslichten die het gemeentebestuur wil invoeren, blijven voor beroering zorgen. Lucas Huybrechts (27), bestuurslid bij N-VA en nota bene zelf lid van de holebigemeenschap, vreest dat het initiatief een averechts effect zal hebben. “Je zou beter investeren in bewustwording en voorlichting”, vindt hij. Bovendien betwijfelt hij of de lichten wel wettelijk in orde zijn. Verkeersinstituut VIAS heeft daar een duidelijk antwoord op.