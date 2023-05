WEER. Vanochtend regen en bewolking in Hemiksem

LEVENSVER­HAAL. “Ik had de keuze: gangster worden óf mijn land ontvluch­ten”: Mohamed Zoubir (82), dé stem van de eerste generatie Marokkanen, overleden

Een weesjongetje die met gevaar voor eigen leven naar Europa komt, in Antwerpen een gezin sticht én het schopt tot de allereerste Marokkaanse vakbondsafgevaardigde. Het is - in een notendop - de levenswandel van Mohamed Zoubir (82), die sinds de bejubelde documentaire ‘Triq Slama Mohamed’ uit 2011, uitgroeide tot hét symbool van de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders. Een portret van de wijze en innemende Antwerpenaar, die begin deze week op 82-jarige leeftijd stierf.