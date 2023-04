WEER. Lichte regen en bewolking in Hemiksem vanochtend

NET OPEN. Heel kleine, of net grote voeten? An (35) start pop-up met schoenen van maat 33 tot 43

In de Kloosterstraat in Antwerpen opende An Rottiers (35) begin april een pop-up met zelfontworpen schoenen in maten 33 tot 43. In de zomer van 2020 startte ze met haar eigen merk Anzy, want met schoenmaat 35 was An de zoektocht naar een passende, elegante schoen in haar kleine maat beu. Wat begon als een webshop voor vrouwen met kleine voeten, groeide uit tot maatje 43. “Het gaat niet enkel om het paar schoenen, maar om het gevoel van vrouwelijkheid”, aldus An.