WEER. In Hemiksem helder weer vanochtend

GITOK lanceert Mechani­sche Vormgeving, bedrijfswe­reld juicht het toe: “Wij hebben grote nood aan gespeciali­seer­de technie­kers”

Het GITOK in Kalmthout gaat de richting Werktuigmachines vernieuwen en omvormen tot de richting Mechanische Vormgeving. De school wil de richting daarmee aantrekkelijker maken. De school speelt daarmee in op de vraag van de arbeidsmarkt, want bedrijven zijn meer en meer op zoek naar jonge arbeidskrachten met een technisch profiel. “Stageplaatsen zijn er voldoenden en vacatures ook”, klinkt het. Drie grote en gespecialiseerde bedrijven uit het Antwerpse smeken bijna om arbeidskrachten.