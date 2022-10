Vervuilde grond verdwijnt onder sarcofaag en dikke kleilaag: sanering moet verontreinigde Bekaertsite klaarmaken voor toekomst

HemiksemDe langverwachte saneringswerken van de oude Bekaertsite in Hemiksem zijn zopas van start gegaan. Daarmee wordt het terrein klaargemaakt voor de ontwikkeling van een nieuwe, groene en duurzame woonwijk. Tijdens een infomoment woensdagnamiddag werden de buurtbewoners uitvoerig geïnformeerd over de aanpak van de werken, die ongeveer anderhalf jaar in beslag zullen nemen. “Dit is een noodzakelijke stap naar een betere leefomgeving”, klinkt het.

Door haar industriële verleden heeft de oude Bekaertsite aan de Schelde overwegend te kampen met historische bodemverontreiniging. In de voormalige steenbakkerijen werd natuurlijke klei ontgonnen om onder meer bakstenen en tegels mee te bakken. Nadien hebben andere industrieën zich op de terreinen gevestigd en deze opgehoogd met puin, grond en afvalmaterialen. Om het terrein klaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen, is er dus een grondige bodemsanering nodig. Die werken worden uitgevoerd door de gespecialiseerde bedrijven DEME Environmental en Aertssen Infra.

“Geen risico’s”

“De sanering van de bodem is een complex proces dat gefaseerd wordt uitgevoerd”, zegt Dirk Ponnet, algemeen directeur van DEME Environmental. “Onze specialisten hebben alles tot in de kleinste details voorbereid en de hele operatie is onderhevig aan de strengste veiligheidsprotocollen. Deze aanpak laat geen enkele ruimte voor gezondheidsrisico’s. Integendeel, de sanering houdt in dat we elk potentieel rechtstreeks contact van toekomstige bewoners met bodem- of grondwaterverontreiniging volledig uitsluiten. Elke stap wordt minutieus gemonitord.”

De huidige Bekaertsite.

Sarcofaag

Concreet wordt er ondergronds een volledig afgesloten en waterdichte sarcofaag gecreëerd rond de bestaande vervuilde grond. Hierdoor wordt de huidige bodemverontreiniging compleet en hermetisch ingekapseld. Nadien wordt het terrein ook nog extra opgehoogd met gemiddeld drie meter als bijkomende beschermlaag. “We verzegelen de vervuilde grond in een sarcofaag met een dikke ondoorlatende wand en dekken daarna alles af met een ondoorlaatbare kleilaag, zodat er geen water in of uit kan. Op deze manier wordt de verontreinigde grond volledig geïsoleerd van de omgeving”, legt Ponnet uit.

Infomarkt

Woensdag kregen de buurtbewoners tijdens een infomarkt in het Depot Deluxe alvast heel wat informatie over de saneringswerken, die samen met de OVAM worden uitgevoerd en ongeveer anderhalf jaar in beslag zullen nemen. Dat de beschikbare plaatsen vooraf allemaal al waren ingepalmd, toont aan hoe groot de belangstelling is voor het project. Alle details van de werken werden besproken en grondig toegelicht, met veel ruimte voor vragen. De nieuwe eigenaars - een consortium van projectontwikkelaars Compagnie Het Zoute, Novus en Odebrecht - engageren zich er ook toe om de omwonenden op de hoogte te blijven houden van elke stap in het ontwikkelingsproces.

625 woningen

De saneringswerken zijn een eerste cruciale stap in de herontwikkeling van de volledige site, die kadert in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Hoge Weg. Daarin wordt ruimte voorzien voor 625 woningen, een woonzorgproject met 45 woonentiteiten en een park van acht hectare, goed voor één derde van de volledige site. “Deze sanering laat ons toe om de terreinen klaar te maken voor een bijzonder fraaie en ambitieuze toekomst”, aldus de grondeigenaars. “De uitvoering van deze werken past volledig in het kwalitatief, autoluw, groen en duurzaam woonproject dat we hebben vooropgesteld. We zijn klaar om deze volgende stap te nemen.”

De Bekaertsite bevindt zich tussen de Nijverheidstraat, de Scheldeboord, de Heuvelstraat en het park Den Akker.

26102022 Hemiksem info Infomoment Bekaertsite

26102022 Hemiksem info Infomoment Bekaertsite

26102022 Hemiksem info Infomoment Bekaertsite