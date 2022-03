Verkeersplatform Rupelstreek komt na twee jaar voor het eerst samen: “We willen uw mening doorgeven aan het beleid”

Rupelstreek/AartselaarDoor de coronapandemie heeft het wat langer op zich laten wachten dan gehoopt, maar het Verkeersplatform Rupelstreek kan nu toch voor het eerst fysiek bijeenkomen. Dat gebeurt op maandag 28 maart in het parochiaal centrum in Hemiksem. Wie erbij wil zijn, kan zich nog steeds inschrijven.

Het Verkeersplatform Rupelstreek werd begin 2020 opgericht in nasleep van de perikelen met de A12-kruispunten in Aartselaar en Wilrijk. De bedoeling was om dan al voor het eerst samen te komen met alle geïnteresseerde actoren, maar het coronavirus maakte dat onmogelijk. Sindsdien was het lang zoeken naar een mogelijke nieuwe datum en die werd uiteindelijk gevonden op maandag 28 maart. Dan zal het platform vergaderen in het parochiaal centrum in de Saunierlei in Hemiksem.

Quote We streven naar concrete realisa­ties op korte en lange termijn Werner Geboes, initiatiefnemer van het platform

Concrete realisaties

“Er is heel wat in beweging in de Rupelstreek”, zegt initiatiefnemer Werner Geboes. “Denk maar aan de herinrichting van de A12, het regionaal mobiliteitsplan in de vervoerregioraad en de circulatieplannen in de gemeenten. Met het Verkeersplatform Rupelstreek als lokaal middenveld voor verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit, willen we uw mening horen en, waar we kunnen, doorgeven aan het beleid. We streven naar concrete realisaties op korte en lange termijn en krijgen hierin ondersteuning van de vzw Verkeersplatforms.”

Aanrijding met de fiets

De vergadering richt zich tot de inwoners van Aartselaar, Boom, Rumst, Hemiksem, Niel, Schelle en Aartselaar of mensen die op een andere manier betrokken zijn bij de Rupelstreek. Op de agenda staan een voorstelling van het Verkeersplatform, een toelichting van Ouders van Verongelukte Kinderen en het expertisecentrum Rondpunt en een getuigenis van Ans Janssens. Zij werd in december 2007 op 14-jarige leeftijd aangereden toen ze met de fiets overstak. Verder is er ruimte voor vragen en dialoog.

De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 22 uur in de Saunierlei 55 in Hemiksem. Wie erbij wil zijn, kan zich ten laatste op 25 maart inschrijven via werner.geboes@gmail.com of 0477 23 89 12.

