Van ‘Spikebal’ tot ‘Kasti’: gemeente organiseert sportkamp met minder gekende sporten

Hemiksem LEVENSVER­HAAL. S-Plus moet afscheid nemen van boegbeeld ‘Mathilleke’ (94): “Wat we ook organiseer­den, zij was er steeds bij”

De Hemiksemse S-Plus verkeert in diepe rouw. Mathilde De Keuster (94), al vele jaren een van de boegbeelden van de seniorenvereniging, is dinsdag overleden. Zij was hét toonbeeld van de actieve senior: een uitstapje maken of eens lekker gaan eten, ‘Mathilleke’ sloeg het nooit af. “We dachten dat ze 100 jaar zou worden.” Een portret van een bijzondere vrouw.

27 januari