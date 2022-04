Tachtig kinderen zoeken paaseitjes in Hemiksem

Normaal vindt de paaseierenraap van Open Vld steeds plaats op het grasplein aan de Gemeenteplaats, maar door de werken daar werd nu uitgeweken naar de Acacialaan. Daar kwamen zondagmiddag zo’n tachtig kinderen tot tien jaar onder een stralende zon naar paaseitjes zoeken. Omdat het een jubileumeditie was, kwam een ballonnenclown van Doubie’s in Sint-Amands nog voor extra vermaak zorgen.

“Het was een zeer zonnige en aangename editie”, zegt Greet Jacops van Open Vld Hemiksem. “Het pleintje in de Acacialaan bleek heel erg geschikt als locatie voor onze paaseierenraap. Zolang het grasveldje op de Gemeenteplaats er niet opportuun bij ligt, vinden we hier een uitstekend alternatief.”