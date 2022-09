Spoorwegovergang in Kerkstraat vier dagen afgesloten voor werken

Voetbal CPL Twintig vertrek­kers, vijftien nieuwko­mers: overzicht van de zotte transferzo­mer van Beerschot

Twintig spelers uit, vijftien spelers in en tussendoor ook nog eens van sportief directeur veranderd: het was nogal een transferzomer voor Beerschot. Aan het einde van de mercato maken wij de balans, linie per linie.

8 september