Schattingsverslag van zwembad is klaar: “Gebouw voor drie keer meer verkocht dan geschatte waarde”

LIVE. Proces Reuzegom: Advocaat praeses Zaadje richt zich tot familie Sanda Dia: “Ja, wij hebben onopzette­lijk Sanda’s dood veroor­zaakt”

De pleidooien vorderen langzaam, maar gestaag in het proces tegen de 18 Reuzegommers in het Antwerpse hof van beroep. Al vijf beklaagden hebben hun zegje kunnen doen, waarbij het vooral opvalt hoe sterk hun advocaten de rol van de media in dit dossier veroordelen. Ondertussen is het woord aan Louis De Groote, advocaat van praeses Zaadje. “U mag mij haten. Ik aanvaard dat. Ik heb geen zeg in hoe u omgaat met uw verdriet.”