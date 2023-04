Paashaas, ballonnenclown en wedstrijd: Hemiksem viert Maand van de Markt

Supervrij­wil­li­ger Daniëlle (63) krijgt veel steun na ongeval en beenamputa­tie: “Ik wil weer kunnen wat ik vroeger kon”

Ze was meer dan veertig jaar zorgkundige, vervoerde als vrijwilliger minder mobiele mensen en helpt Boliviaanse kinderen met een beperking. Maar nu kan ze zelf een duwtje in de rug gebruiken. Eind vorig jaar kwam Daniëlle Maes (63) onder een vrachtwagen terecht en na complicaties moest ze haar linkerbeen laten amputeren. Om een prothese en de nodige aanpassingen in huis te kunnen betalen, startte een oud-klasgenote een crowdfundingactie. “Ik was eigenlijk blij dat ik van dat been verlost was”, verrast de moedige Boomse.