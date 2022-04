Overleden burgemeester Frans Cauwenberghs krijgt zaal in ‘zijn’ abdij naar zich vernoemd

HemiksemDe Scheldezaal in de Sint-Bernardusabdij heet voortaan de zaal Frans Cauwenberghs. Daarmee wordt een postuum eerbetoon gebracht aan de gewezen burgemeester die in maart 2020 op 85-jarige leeftijd is overleden.

Frans Cauwenberghs was van 1995 tot 2000 burgemeester van Hemiksem. Daarnaast was hij van 1977 tot 1981 en van 1985 tot 1999 volksvertegenwoordiger. Zijn belangrijkste realisatie was ongetwijfeld de aankoop en restauratie van de Sint-Bernardusabdij en de herbestemming daarvan als nieuw gemeentehuis. Dat wist hij bovendien te verwezenlijken zonder dat de gemeente daarvoor al te diep in de buidel moest tasten. “Dankzij Frans had Hemiksem de lotto gewonnen zonder mee te spelen”, vat burgemeester Luc Bouckaert (CD&V) samen.

In maart 2020 is Cauwenberghs vrij onverwacht op 85-jarige leeftijd overleden. “Door de coronamaatregelen was het voor ons toen niet mogelijk om hem een passend afscheid te geven en vond zijn uitvaart plaats in intieme kring”, aldus Bouckaert. “Maar nu hopen we dat goed te maken door op de dag van zijn 88ste verjaardag in ‘zijn’ abdij de zaal Frans Cauwenberghs in te huldigen. Een naambord en een portret van Frans Cauwenberghs zullen in deze zaal, die gebruikt wordt als trouwzaal, een vaste plaats krijgen.”

De zaal werd donderdagavond ingehuldigd in aanwezigheid van een aantal familieleden van Frans Cauwenberghs. Burgemeester Luc Bouckaert blikte uitgebreid terug op de carrière en verwezenlijkingen van Cauwenberghs alvorens hij diens portret en naambord onthulde. Johan en Rudi Cauwenberghs, twee van de drie zonen van de voormalige burgemeester, woonden de inhuldiging bij. “Het was de gemeente zelf die het voorstel heeft gedaan om deze zaal naar onze vader te vernoemen. Dit is een heel mooi eerbetoon dat we zeker kunnen appreciëren.”

Volledig scherm Trouwen doe je voortaan in de zaal Frans Cauwenberghs. © Klaas De Scheirder