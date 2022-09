Oud-gemeentehuis dan toch eindelijk verkocht: “Eerste horde is genomen”

HemiksemHet heeft langer in beslag genomen dan gepland, maar nu is het effectief zo ver: het oud-gemeentehuis is verkocht. Amber De Lee en haar partner Steven Gagelmans hebben donderdag hun handtekening onder de akte gezet. Ze hopen in de herfst van 2023 van start te kunnen gaan met hun ontbijt- en lunchbar.

Begin dit jaar stelde de gemeente Hemiksem het oude gemeentehuis te koop. Dat gebeurde via het veilingplatform FED-net, gespecialiseerd in het verkopen van openbare gebouwen. Na een heleboel administratieve rompslomp kon donderdag dan eindelijk de akte ondertekend worden. “Na de toewijzing bleek dat er administratief nog een heleboel zaken opgelost moesten worden. Het grootste probleem was een fout bij het kadaster. Daar hebben we lang moeten wachten op antwoord, ook omdat het vakantie was”, leggen kersverse eigenaars Amber De Lee en Steven Gagelmans uit.

De nieuwe eigenaars laten het alleszins niet aan hun hart komen: “Het was wel even spannend, omdat onze lening met gunstige rentevoet volgende week zou verlopen. Maar we zijn blij dat de akte toch op tijd in orde is gekomen en dat de eerste horde is genomen. Nu kunnen we vooruit kijken, beginnen verbouwen en het gebouw langzaam terug in oorspronkelijke staat herstellen.”

Het oud-gemeentehuis, gebouwd in 1910-1911, staat al leeg sinds de zomer van 2019. Bedoeling is om het gebouw na grondige renovatiewerken een nieuwe toekomst te geven als horecazaak. Op het eerste verdiep komt een ontbijt- en lunchzaak. De oude trouwzaal op het tweede verdiep zal te huur zijn voor kleine evenementen. De opening wordt verwacht in de herfst van 2023, na de heraanleg van de Gemeenteplaats. “We zijn klaar om er in te vliegen”, glundert het koppel.

