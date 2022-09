Orgelconcert, eucharistieviering en tentoonstelling: Hemiksem zet 250 jaar oude Sint-Niklaaskerk in de kijker

De Sint-Niklaaskerk lijkt al eeuwen deel uit te maken van het dorpsgezicht op de Gemeenteplaats. Haar geschiedenis begint meer precies in 1772, precies 250 jaar geleden. “Daarvóór vonden de vieringen plaats in de oude kerk op het Kerkeneinde”, weet Dirk Coenjaerts, voorzitter van de Kerkfabriek Sint-Niklaas Hemiksem. “Maar omdat deze kerk naast de Vliet was gebouwd, op het lager gelegen gedeelte van Hemiksem, had men daar regelmatig te kampen met wateroverlast. Daardoor kwamen met de jaren hoe langer hoe minder parochianen naar de vieringen. De meesten namen deel aan de misvieringen in de Sint-Bernardusabdij aan de Schelde.”

Maar dat zou dus veranderen met de bouw van de nieuwe kerk op de Gemeenteplaats. “Op 8 september 1772 werd in de oude kerk een laatste mis opgedragen”, vervolgt Coenjaerts. “Daarna trok nagenoeg heel Hemiksem in processie onder leiding van toenmalige pastoor Mortelmans naar de nieuwe huidige kerk, die om half tien werd ingezegend. Anno 2022 is bijna elke Hemiksemnaar wel eens in deze kerk geweest. Voor een eucharistievering, een doop, een vormselviering, een huwelijk of een begrafenis. Doorheen de gelukkige en soms ook droevige momenten groeide de kerk uit tot een ontmoetingsplaats voor de inwoners van Hemiksem.”

Orgelconcert

De kerkraad wil de 250ste verjaardag van de Sint-Niklaaskerk niet onopgemerkt voorbij laten gaan en organiseert in samenwerking met de parochie, de heemkring en de gemeente een heleboel activiteiten. Op donderdagavond 8 september, dag op dag 250 jaar na de eerste mis, wordt het programma afgetrapt met een orgelconcert in de kerk. Jan Van Mol, de organist van de Antwerpse Sint-Pauluskerk en docent aan het Koninklijk Conservatorium, zal het indrukwekkende Van Peteghemorgel bespelen.

“Het orgel van Hemiksem is sinds 1993 door de Vlaamse overheid als monument beschermd”, aldus Coenjaerts. “Onder meer typisch is dat het orgel geen voetpedalen heeft. Daardoor is het in feite niet erg geschikt om een hele rij orgelstukken te spelen. Daar staat tegenover dat ongeveer 10 procent van alle orgelwerk wél speciaal geschreven is voor dit soort instrumenten. Uit die stukken zal Jan Van Mol ons een overzicht geven van enkele typische orgelwerken uit de Zuidelijke Nederlanden, Spanje, Bohemen en Frankrijk.”

Tentoonstelling

Op zondag 11 september vindt in de kerk een plechtige eucharistieviering plaats, die wordt opgedragen door vicaris Emmanuel Ikeobi. Daarbij zal hij worden bijgestaan door de meeste van de nog levende priesters die ooit dienst hebben gedaan in de kerk. Het Hemiksemse Qualicantokoor zal de viering opluisteren en achteraf biedt de kerkraad in samenwerking met het gemeentebestuur van Hemiksem nog een receptie aan in zaal Het Welzijn.

Tot slot nemen het kerkbestuur en de parochie zondagnamiddag deel aan Open Monumentendag. De kerk wordt vanaf 14 tot 17.30 uur opengesteld en bezoekers kunnen een tentoonstelling van een aantal unieke kunstvoorwerpen bekijken. De leden van de plaatselijke heemkring zorgen voor de begeleiding en de nodige toelichting. Ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de kerk wordt door diezelfde heemkring ook een boek uitgegeven dat bij alle drie evenementen te koop wordt aangeboden.

Kaarten voor het orgelconcert van Jan Van Mol kosten 12 euro en zijn hier te koop.

