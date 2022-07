Oranje deelfietsen van Donkey Republic duiken vanaf augustus op in Hemiksem

HemiksemNadat ze eerder al opdoken in Gent en Kortrijk, zullen de typisch oranje fietsen van het Deense bedrijf Donkey Republic vanaf augustus ook te zien zijn in Hemiksem. Verspreid over het grondgebied zal je zowel trap- als elektrische fietsen kunnen uitlenen.

Wees niet verbaasd als je vanaf augustus plots heel wat oranje fietsen in Hemiksem ziet verschijnen. De fietsen zijn eigendom van het Deense bedrijf Donkey Republic en kunnen door iedereen worden gebruikt om zich te verplaatsen. Verspreid over het grondgebied van de gemeente zal je in totaal 55 trap- of elektrische fietsen kunnen uitlenen. Je kan de fietsen onder meer tegenkomen in zogenaamde Donkeyzones aan het station, aan het Callebeekveer, aan de Gemeenteplaats en aan het Depot Deluxe.

Initiatiefnemer van het project is Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding. Met de deelfietsen wil de beheersmaatschappij de files tijdens de Oosterweelwerken beperken en zoveel mogelijk mensen motiveren om de fiets te nemen. Bovendien is een duurzame mobiliteit een van de sleuteloplossingen om de CO2-uitstoot te doen dalen.

5 euro voor 2 uur

Een Donkeyfiets huren is eenvoudig. Via de Donkey-app kan je steeds zien waar welke fietsen beschikbaar zijn. Via de app wordt ook de betaling geregeld. Je kan daarbij kiezen voor een lidmaatschap met een abonnementskost of een betaling per rit. Hoe langer je fietst, hoe goedkoper het per gereden minuut wordt. Zo betaal je voor een kwartiertje fietsen gemiddeld 1,5 euro. Fiets je 2 uur, dan betaal je ongeveer 5 euro. Ben je klaar, dan kan je de fiets droppen in een van de verschillende Donkeyzones.

Fietsostrades

“In de hele vervoerregio Antwerpen komen er in totaal meer dan 2.000 fietsen van Donkey Republic, waarvan 1.650 elektrische”, zegt schepen van Mobiliteit Jenne Meyvis (Groen). “Met de Donkeyfietsen kan je dus ook naar Boom, Zoersel of Antwerpen-stad trekken. Dankzij een netwerk van nieuwe fietsostrades zal je trouwens binnenkort nog sneller en gemakkelijker naar de stad kunnen fietsen. De toekomstige fiets- en voetgangersbrug over de Benedenvliet moet het dan weer makkelijker en aangenamer maken om per fiets buurgemeente Schelle te bereiken.”

Hier vind je alvast meer info.

