Op huizenjacht in... Hemiksem: “Op 15 jaar tijd zijn woningen hier 80.000 euro duurder geworden”

Boom/Niel/Schelle Judoclub Fudji Yama zet boegbeeld Hugo Mampaey (74) in de bloemetjes

Het is zaterdag dag op dag vijftig jaar geleden dat Hugo Mampaey (74) zijn zwarte gordel haalde in het judo. Naar aanleiding van dat jubileum heeft judoschool Fudji Yama hem uitgebreid in de bloemetjes gezet. “Hugo is nog steeds een van onze boegbeelden”, klinkt het.

24 maart