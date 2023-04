NET OPEN. Taverne De Cluyse krijgt tweede leven als eetcafé D’Abdij: “We willen het hele gezin aanspreken”

Bendeleden moeten ruim 7 miljoen euro betalen voor cocaïnewas­se­rij in Zutendaal: “Ze schuwden geen geweld”

Een internationale bende onder leiding van een 41-jarige uit Oosterzele en een vijftiger uit Bilzen voerde driehonderd kilo cocaïne in koperpoeder in vanuit het buitenland en zette een cocaïnewasserij op in Zutendaal. De bende had ook twee cannabisplantages in Hasselt en Borgloon. Negentien bendeleden, onder wie zelfs een politie-inspecteur uit Kortessem, kregen donderdag de rekening gepresenteerd. “De bende zorgde voor originele manieren om de cocaïne het land binnen te krijgen.”