N-VA stelt zich vragen bij verkoop zwembad: “Er was niet eens een schattingsverslag”

HemiksemDe verkoop van het gemeentelijke zwembad is volgens N-VA niet gegaan zoals het hoort. Vooral dat er geen schattingsverslag is opgemaakt, zit de oppositiepartij dwars. “We hebben ons zwembad sowieso niet te goedkoop verkocht”, is schepen van Patrimonium Jo Van Havere (Groen) duidelijk.

Het gemeentelijke zwembad van Hemiksem werd vorig jaar verkocht. Het bad was verouderd en al even gesloten voor het grote publiek. Bovendien participeert Hemiksem mee in het gloednieuwe intergemeentelijke zwembad in Aartselaar. Maar oppositiepartij N-VA stelt zich vragen over de manier waarop het oude bad van de hand is gedaan.

“Het zwembad is verkocht voor slechts 162.000 euro, terwijl er zelfs nog geen schattingsverslag werd opgemaakt”, zegt fractieleider Helke Verdick (N-VA). “We zijn verbaasd dat met zoveel nonchalance wordt omgesprongen met ons belastinggeld. Wie een eigendom verkoopt laat toch tenminste een schatting maken van de waarde? Dat patrimonium van de hand wordt gedaan zonder referentiepunt over de waarde ervan, is ronduit schandalig.”

Gesloten omslag

Schepen van Patrimonium Jo Van Havere (Groen) bevestigt dat er geen schattingsverslag aanwezig is. “Een schatting is echter maar een instrument om ervoor te zorgen dat het pand niet te goedkoop wordt verkocht. Omdat het voor een gebouw als dit oude zwembad moeilijk was om tot een prijsconforme schatting te komen en er ook geen referentiewaarden beschikbaar zijn, hebben we in samenspraak met de experten van FedNET voor een systeem gekozen van biedingen die gebeuren onder gesloten omslag.”

“Onze inzetprijs werd op 50.000 euro vastgesteld. Die was gebaseerd op de gemiddelde verkoopprijs van recreatiegrond, namelijk tussen de 25 en 60 euro per vierkante meter. De uiteindelijke verkoopprijs is afgeklopt op 162.000 euro, meer dan het driedubbele van de inzetprijs. We moeten ons dus zeker geen zorgen maken dat we het zwembad te goedkoop hebben verkocht.”

