N-VA Hemiksem schenkt 550 euro aan organisatie voor asielhonden

Hemiksem Linda (65) stopt na 30 jaar met haar Hemiksems Beddencen­trum: “Hoog tijd om wat meer van het leven te profiteren”

Het Hemiksems Beddencentrum in de Provinciale Steenweg is na 35 jaar aan zijn laatste hoofdstuk toe. Zaakvoerster Linda Ledent (65) houdt het voor bekeken. “Ik heb nooit een dag met tegenzin in de winkel gestaan. Maar nu is het tijd voor andere dingen”, aldus de Hemiksemse.

2 september