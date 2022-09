Mogelijke PFAS-verontreiniging op site van oude bloemmolens

Aartselaar Aartselaar zet gerestau­reer­de rouwborden in de kijker: “Belangrijk stuk lokaal erfgoed”

Rouwborden of obiits: vandaag vormen ze een vergeten fenomeen, maar voor de adel in de 19de en 20ste eeuw waren ze een cruciaal begrafenisritueel. Een tentoonstelling op zaterdag 10 en zondag 11 september zet een aantal van de historische borden, intussen gerestaureerd, opnieuw in het voetlicht.

7 september