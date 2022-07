Mogelijk asbestgevaar in omgeving van afgebrand houtbedrijf: “Reiniging wordt vandaag verdergezet”

“Volgens de brandweer is er slechts in één luifel van het houtverwerkingsbedrijf asbest aangetroffen”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Een onafhankelijke adviseur zal vandaag (woensdag, red.) verder onderzoek doen naar de mogelijke verspreiding van asbestpartikels in de wijk Adolf Vervlietlaan-Rupske Lauwerslaan-Jos De Hondtlaan en de aangrenzende delen van de Sint-Bernardsesteenweg. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld voor de opruiming van asbestpartikels in voor- en achtertuinen, in dakgoten, op opritten en op zonnepanelen. Intussen blijven we inwoners van de wijk aanraden om contact met deze stukken privéterrein te vermijden. Ramen en deuren mogen uiteraard wel geopend worden. De reiniging van asbestpartikels op het plaatselijke openbaar domein wordt vandaag verdergezet.”