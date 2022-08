Moerelei twee maand onderbroken voor nutswerken

Regio Antwerpen De ZOO, Casa Blanca of minigolf: ontdek hier onze 7 zomervakan­tie­tips voor de regio Antwerpen

De zomervakantie is alweer halverwege. In juli viel er al heel wat te beleven, maar misschien ben je nog op zoek naar leuke activiteiten voor augustus. Een reisje met het gezin of een zomerkamp met vrienden? Voor ouders die niet weten waar ze hun kroost mee moeten entertainen, hebben wij alvast zeven leuke tips opgelijst in de regio Antwerpen. Van de ZOO van Antwerpen tot een potje minigolf: hier beleef je samen met de kids een geslaagde vakantie.

1 augustus