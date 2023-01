Middenstandsraad heeft nieuw bestuur: “Luisteren naar noden van lokale handelaars”

Antwerpen Dronken chauffeur toont politie Moldavisch paspoort omdat Belgisch paspoort nog ingetrok­ken was

Een dronken chauffeur is door de politie beboet in de Quellinstraat nadat bleek dat hij niet enkel onder invloed van alcohol was, maar ook cocaïne had genomen. De man legde bovendien een Moldavisch rijbewijs voor, omdat zijn Belgisch rijbewijs nog enkele jaren ingetrokken zou blijven.

11:14