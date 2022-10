Merel (19) toont zang- én pianotalent in The Voice: “Dubbel zoveel stress”

HemiksemVoor de derde week op rij duikt een Hemiksemnaar op in de ‘Blind Auditions’ van The Voice. De 19-jarige Merel Thys probeert op vrijdag 21 oktober de coaches te overtuigen met haar versie van ‘Falling’ van Harry Styles.

Merel is al sinds jonge leeftijd gebeten door de muziek- en musicalmicrobe. Ze speelt piano, volgde jarenlang musical op de muziekschool en studeert nu in de vooropleiding op de kunsthumaniora in Brussel om volgend jaar naar het conservatorium te kunnen. “Op het podium kunnen staan is mijn grootste plezier”, zegt ze. “Ik droom ervan om ooit in een musical op Broadway te kunnen spelen. Meedoen aan The Voice leek me alvast een stap in de juiste richting. Ik ben net als mijn ouders al jaren een trouwe kijker.”

Stress

Voor Merel was haar ‘Blind Audition’ de eerste keer dat ze op zo’n groot podium mocht staan. Dat meteen ook Natalia, Koen Wauters, Mathieu Terryn en Jan Paternoster aandachtig zouden meeluisteren, maakte het alleen maar meer uitdagend. “Ik had me voorgenomen om daar zo weinig mogelijk bij stil te staan. Maar als je tijdens je nummer moet kijken op vier stoelen waar in het groot hun namen op staan, maakt dat het wel erg intimiderend”, lacht ze. “Bovendien had ik ervoor gekozen om mezelf te begeleiden op piano. What was I thinking? Dat heeft me dubbel zoveel stress gegeven, denk ik.”

“Maar ik vond het heel tof en dat is het voornaamste”, besluit de musicalstudente. “Toen ik mezelf inschreef, wou ik er vooral plezier uit kunnen halen en kunnen bijleren, en dat is zeker al gelukt met mijn ‘Blind Audition’. En als ik er vrijdag in slaag om nog een aantal kijkers een gevoelig momentje te kunnen bezorgen met mijn nummer, dan zou ik heel trots zijn.”

The Voice is te zien op vrijdag om 20.35 uur en op zondag om 19.55 uur bij VTM.

