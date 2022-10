Meer dan 4.900 waardebonnen van 15 euro: Pidpa compenseert Hemiksemnaren voor drinkwaterproblemen

H-bons

Tijdens de gemeenteraad dinsdagavond werd de compensatieregeling toegelicht. Zo zal elke Hemiksemse huishoudelijke gebruiker zich mogen verwachten aan een H-bon ter waarde van 15 euro. Dat zijn waardebons die te gebruiken zijn bij de lokale handelaars. In totaal gaat het om 4.908 huishoudens, dus goed voor een compensatie van meer 73.000 euro. Bijkomend zullen de plaatselijke scholen gratis op bezoek kunnen bij Hidrodoe, een interactief doe-centrum over water in Herentals, en bekijkt Pidpa in samenspraak met de gemeente waar er een gratis watertappunt kan worden geplaatst.

Kleine kans

Over de oorzaak van het probleem is er echter nog veel onduidelijkheid. Alain T’Syen, woordvoerder van Pidpa, legt uit: “Het probleem is dat de vervuiling slechts eenmalig heeft plaatsgevonden. Vandaag is er geen vuiltje meer aan de lucht. Dat maakt het erg moeilijk om nu te achterhalen was er aan de basis van ligt. Eerst hebben we onze eigen installaties gecontroleerd, nu zijn we bezig met de controle van de binneninstallaties. Maar we hebben nog geen aanduiding dat we de oorzaak gevonden hebben, en de kans dat we de oorzaak nog zullen vinden, wordt ook met de dag kleiner.”