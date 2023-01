Maureen (9) kroont zichzelf tot Belgisch kampioene slalom én reuzeslalom: “Nog mooier dan vorig jaar”

HemiksemHemiksem heeft er een sportkampioen bij, in het alpineskiën zowaar. De 9-jarige Maureen Bosmans pakte deze week in het Oostenrijkse Seefeld de Belgische titel in de slalom en de reuzeslalom. Een eerste kennismaking met dit jonge sporttalent. “Ik voel geen angst als ik op de latten sta.”

Belgen en de skisport: het is lang niet altijd een combinatie geweest die garant staat voor grote successen. Maar als het van Maureen Bosmans afhangt, is het slechts een kwestie van tijd vooraleer daar verandering in komt. Pas 9 is ze, maar deze week gaf ze op het Belgische kampioenschap in Seefeld bij Tirol alvast een fraai visitekaartje af. Ze pakte de Belgische titel in de slalom én de reuzeslalom bij de U10.

Ellenboog uit de kom

“Ik ben echt heel trots”, reageert ze vanuit Oostenrijk, waar ze nog tot zaterdag verblijft. “Vorig jaar was ik ook al Belgisch kampioen in de slalom, maar eindigde ik in de reuzeslalom op de tweede plaats. Ik wou dit jaar nóg beter doen en heb dan ook al weken op voorhand naar het Belgisch kampioenschap toegeleefd. Ik ben heel blij met het resultaat.”

Het is adembenemend om te zien hoe Maureen aan een rotvaart van 50 à 60 kilometer per uur de piste afdaalt. “Ik ga altijd voluit”, glimlacht ze. “Ik voel geen angst als ik aan het skiën ben. Ik heb gelukkig ook nog geen zware breuken opgelopen. Enkel vorig jaar lag ik een paar weken in het gips. Bij een val was mijn ellenboog uit de kom gegaan.”

Volledig scherm Maureen bij haar Belgische titel. © rv

Olympische droom

Maureen staat al op de latten sinds haar derde. Ze ontdekte de sport toen ze samen met haar ouders op skivakantie was. Na enkele jaren kwam haar talent bovendrijven en sloot ze zich aan bij de club WeSki, die actief is op de piste van Aspen in Wilrijk. Daar traint ze twee keer per week om haar techniek nog verder te perfectioneren.

“Ze is enorm gedreven”, zegt haar papa Pieter (48). “Ze heeft een duidelijke droom: ooit eens op de Olympische Spelen staan. Momenteel combineert ze het skiën nog met voetbal bij Schelle Sport. Ze doet beide even graag, dus het is soms moeilijk wanneer er trainingen of wedstrijden overlappen. Maar we leggen haar geen druk op en laten de keuze volledig aan haar. Waar ze ook voor gaat, onze steun heeft ze.”

