Luc (54) laat gitaren gieren in The Voice: “Dochter had me stiekem ingeschreven”

Luc Ernst (54) zorgt op vrijdag 7 oktober voor een stevige portie gitaargeweld in The Voice. De bouwvakker probeert de jury in te palmen met zijn versie van 'Here I Go Again' van Whitesnake.

Luc heeft op zijn 54ste al heel wat muzikale watertjes doorzwommen, hetzij als zanger, hetzij als gitarist. Maar The Voice gunt hem deze vrijdag het grootste podium uit zijn carrière. Voor de ogen van tv-kijkend Vlaanderen brengt hij er de rockklassieker ‘Here I Go Again’ van Whitesnake. “Misschien geen nummer dat jonge kijkers zullen kennen, maar wel een dat goed bij mij en mijn stem past”, zegt Luc, die de afgelopen twee jaar vooral aan zijn muzikale talent heeft geschaafd in zijn eigen garage.

“Daar speel ik gitaar of zing ik met een backingtrack. Soms neem ik daar een stukje van op en zet ik dat op mijn Facebookpagina. De reacties zijn dan altijd heel lovend, maar ik was nooit van plan om deel te nemen aan The Voice. Tot mijn dochter Nina (20) op een dag doodleuk kwam vertellen dat ze me had ingeschreven. Ik ben toen wel eventjes van mijn stoel gevallen. (lacht) ‘Maar je kan dat’, zei ze, ‘je verdient dat.’ Dus ben ik er maar mee doorgegaan. Je weet nooit of er iets moois op je pad komt.”

Met de stress kan Luc relatief goed om, zegt hij zelf. Ook tijdens zijn Blind Audition had hij er geen last van. “Toen ik vroeger voor het eerst op een podium stond, was ik heel verlegen. Maar ik heb me daar doorheen geworsteld en nu zing ik eigenlijk probleemloos voor een publiek. Zelfs als een Koen Wauters of een Natalia meeluistert. We gaan zelf vrijdag zeker kijken naar mijn ‘Blind Audition’. Ik heb gezien dat ik in het reclamefilmpje voor The Voice opduik. Dat was al een leuke verrassing.”

The Voice is te zien vrijdag om 20.35 uur en op zondag om 19.55 uur bij VTM.

