Linda (65) stopt na 30 jaar met haar Hemiksems Beddencentrum: “Hoog tijd om wat meer van het leven te profiteren”

Het Hemiksems Beddencentrum is een begrip in Hemiksem en omstreken. Dankzij Linda Ledent, al meer dan dertig jaar het gezicht van de zaak, kunnen elke nacht duizenden mensen uit de regio genieten van een heerlijke nachtrust. Maar de beddenwinkel is zopas aan zijn allerlaatste hoofdstuk begonnen. Linda zit in de laatste rechte lijn naar haar pensioen en heeft bekendgemaakt met haar winkel te stoppen. Of zoals ze het zelf zegt: “Ik heb jaren de mensen helpen uitrusten, nu is het aan ons.”