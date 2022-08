Lichaam uit de Schelde gehaald bij Hemiksem: kans bestaat dat het gaat om vermiste matroos

Boom/Rumst Buurtbe­woon­ster Monique (64) leidt mee mobiliteit rond Tomorrow­land in goede banen: “Ik zou dit spektakel voor geen geld willen missen”

In de rest van het jaar zijn ze vooral aan de slag op wielerwedstrijden en rommelmarkten. Maar nu, tijdens Tomorrowland, kom je de seingevers van de Rupelstreek ook tegen in de buurt van De Schorre, waar ze de mobiliteit mee in goede banen proberen leiden. “Ook voor ons is dit echt genieten geblazen”, zegt voorzitster Monique De Maeyer (64). Al geeft ze toe dat er soms weleens discussies ontstaan met ongeduldige chauffeurs. “Maar als er een wagen tóch doorrijdt terwijl het niet mag, ga ik er heus niet achter lopen.”

29 juli