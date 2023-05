Laatstejaars Academie geven concertreeks

Berucht kruispunt moet dan toch worden opengelegd na klachten van buurt: “Buizen liggen niet diep genoeg”

Er blijkt dan toch een structureel probleem te zijn met het wegdek op het kruispunt Antwerpsestraat - Overwinningsstraat in Boom. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bevestigt dat het kruispunt opnieuw moet worden opengelegd. Enkele weken geleden deden enkele buurtbewoners in onze krant hun beklag over de slechte staat van het wegdek en het gedaver in hun woningen.