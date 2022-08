Kunstenaarsmarkt Montmartre strijkt weer neer op Gemeenteplaats

Regio Antwerpen Van Bjornies tot Het Boerenijs­je: ontdek hier 6 salons met topijs in de regio Antwerpen

De hittegolf is in het land en dus snakt iedereen naar wat verkoeling. En wat is er beter dan een overheerlijk ijsje aan het einde van een zwoele zomerse dag? Zoek jij nog een ijssalon in de buurt? Wij lijsten voor jou alvast zes toppers op in de regio Antwerpen, waar je terechtkan voor een potje of een hoorntje. Van Bjornies in Kontich tot Het Boerenijsje in Loenhout. Hier smul je van de lekkerste ijsjes.

11 augustus