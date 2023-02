Hoe ontsnap je aan cybercriminaliteit? Bibliotheek organiseert cursus rond phishing

Stabroek/Antwerpen/Temse/Gent/Brussel Muziekin­stru­men­ten van failliet bedrijf Keymusic gaan onder de hamer: “We starten met korting van 90%”

Einde september 2022 ging Keymusic, een van de grootste muziekwinkelketens in de Benelux, voor de tweede keer failliet. De zoektocht naar een overnemer van de Belgische filialen was vruchteloos. De overige honderden muziekinstrumenten en toebehoren worden per opbod verkocht. Sinds dinsdag kan je bieden via het online veilinghuis HammerTime uit Hoevenen (Stabroek).

31 januari